24 мая в Донецке будет дождь, + 25 градусов

24 мая в Донецке будет переменная облачность, + 25 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 мая будет переменная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет». Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

По прогнозам синоптиков, 25 мая в Донецке и ДНР ожидается мелкий дождь, +23 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донецке в ботаническом саду зацвела большая коллекция сирени

Она будет радовать посетителей и в июне (подробнее)