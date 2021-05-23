24 мая под Донецком откроется пункт пропуска «Еленовка» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 24 мая, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30.

- Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине. Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба, - сообщают в оперштабе.

При въезде в Республику, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на COVID-19). В случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационар для проведения дальнейшего обследования.

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