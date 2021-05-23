Какие автодороги будут ремонтировать в Донецке 24 мая

Дороги в Донецке активно ремонтируют уже не первый день Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КП «Дорожное ремонтно-строительное управление» в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтного покрытия и нанесению разметки обращает внимание на возможные затруднения в движении транспорта, а также призывает быть предельно внимательными при приближении к участкам проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в администрации Донецка.

Работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут проходить с 7.30 до 16.30 на таких участках дорожной сети:

- ул. Челюскинцев (от пр. Мира до пр. Театрального);

- пр. Киевский (от Шахтерской площади до Павла Поповича);

- пр. Ленинский (от ул. Арктической до Мариупольской развилки);

- пр. Матросова;

- ул. Кирова (от ул. Куприна до пл. Свободы);

- ул. Прожекторная;

- ул. Коммунистическая;

- пр. Павших Коммунаров;

- пр. Дзержинского;

- ул. Первомайская.

Дороги в Донецке активно ремонтируют уже не первый день. Автомобилисты с понимание относятся к временным трудностям и только лихачи, не обращая внимания на знаки, то и дело влетают в ремонтные «ямы», оставленные фрезой.

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