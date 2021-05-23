Украинский военный, разбирая кассетную мину, лишился пальцев рук. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинский военный в результате нарушения техники безопасности при разборе противопехотной мины лишился пальцев рук. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- При разборке кассетной противопехотной осколочной мины с нарушением требований безопасности получил осколочные ранения лица, рук и туловища военнослужащий 14-й бригады ВСУ ефрейтор Павлюк. В крайне тяжелом состоянии боевик доставлен в госпиталь Северодонецка, где ему ампутировали кисти обеих рук, - рассказал Яков Осадчий.

По его словам, ранение военнослужащего комбриг полковник Войченко представил командованию оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» как результат обстрела. Небоевые потери ОТГ за неделю составили семь военнослужащих.

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