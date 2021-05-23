В Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 59-й и 92-й бригад ВСУ для подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Троицкого, Новозвановки, Попасной и Золотого зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ, - говорится в сообщении.

Эти факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 22 мая.

Ранее украинские военные «глушили» беспилотники ОБСЕ вблизи Врубовки. Пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что они намерены против беспилотников миссии применить зенитные ракетные комплексы.

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