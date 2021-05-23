За все время коронавирус в ЛНР выявили у 4637 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 4637 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4039 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

Медики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений, транспорта.

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