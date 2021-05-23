Украинские военные пригнали бронетехнику к жилью в Станице Луганской. Фото: Егор Пелепенко

Украинские военные пригнали бронетехнику к жилью в Станице Луганской. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ отмечено размещение боевой бронированной машины в жилом районе Станицы Луганской, - говорится в сообщении УНМ.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Раннее оборонное ведомство Республики сообщало о размещении украинскими силовиками 33 единиц техники в Донбассе.

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