В ЛНР завершились военные сборы резервистов

В Республике прошли сборы резервистов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ЛНР завершились первые военные сборы резервистов. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Военкоматами отработан весь комплекс мероприятий по учету и оформлению прибывших на сборы резервистов. Высокий уровень слаженности действий военных комиссариатов Республики позволил в кратчайшие сроки обеспечить стопроцентную явку, - говорится в сообщении.

Призванные из запаса жители совершенствовали навыки, необходимые для организованного противостояния агрессии противника, значительно повысив не только уровень личной подготовки, но и отработав вопросы в составе подразделений. Участники, особо отличившиеся во время учебно-практических мероприятий, были награждены.

Напомним, что военные сборы стартовали 17 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил Народной милиции провести военные сборы с участием трех тысяч резервистов.

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