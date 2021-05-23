ВСУ открывали огонь по Донецку, Горловке, Ленинскому и Новой Марьевке. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки шесть раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по территории Республики пятьдесят боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артогонь велся в направлении столичного «Вольво-центра», также под градом боеприпасов оказались окрестности поселка шахты им. Гагарина (Горловка), Ленинского и Новой Марьевки, что на южных рубежах, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ДНР. Под артогнем оказались «Вольво-центр», Жабуньки, Коминтерново и Новоласпа. Боевики пускали в ход минометы и гранатометы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое мирных жителей ЛНР подорвались на украинской мине

Взрывное устройство было дистанционно установлено на берегу реки Северский Донец (подробнее)