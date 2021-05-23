Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 216 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 216 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 22 мая проведено 477 исследований, из них выявлено 175 случаев заболевания и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4003 пациента, выписаны – 30 527 человек, летальных случаев – 2787.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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