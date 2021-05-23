Украинские боевики обстреляли Золотое и Желобок. Фото: штаб ООС

Украинские военные два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли районы Золотого-5 и села Желобок, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ два раза открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам из гранатометов подверглись окрестности Золотого-5 и Логвиново. Такое вот «перемирие».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое мирных жителей ЛНР подорвались на украинской мине

Взрывное устройство было дистанционно установлено на берегу реки Северский Донец (подробнее)