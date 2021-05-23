В аппарате Уполномоченного по правам человека ДНР рассказали, что отказ Киева от диалога усугубляет и без того напряженную ситуацию на передовой

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Фото: ombudsmandnr.ru

Украинские военные нарастили интенсивность артударов по ДНР. За прошедшую неделю они 24 раза нарушили «перемирие», выпустив по территории Республики 326 снарядов, мин и гранат.

- Повышение интенсивности обстрелов напрямую связанно с деструктивной позицией представителей Украины на переговорах в Контактной группе. Во время прошедшего заседания украинская сторона заблокировала обсуждение всех вопросов в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. На все предложения ЛДНР по перемирию Украина не дала никакого ответа и вопреки прямым требованиям уходила от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, фактически украинские представители заблокировали работу по всем направлениям, - говорится в обзоре социально-гуманитарной ситуации, сложившейся на территории Республики вследствие военных действий с 15 по 21 мая.

Эта позиция Киева только усугубляет и без того напряженную ситуацию на линии разграничения. Более того, украинская сторона отказывается предоставлять представителям республик гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий. Это напрямую влечет за собой опасность возникновения гуманитарных катастроф.

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