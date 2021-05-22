Погода в Донецке: 23 мая будет малооблачно и до 25 градусов тепла

В Донецке будет тепло и солнечно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

23 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачно. Температура воздуха утром +14…+16 градусов. Днем – до 25 градусов тепла. Вечером +18…+20 градусов. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память апостола Симона Кананита – покровителя кладоискателей, земледельцев и брака. В народном календаре дата получила название День Симона Зилота, Симонов день. Считалось, что дождь в этот день сулит дождливое лето. Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день. Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню. До рассвета слышно пение птиц – к дождю.

По прогнозам синоптиков днем 24 мая сохранится солнечная погода – до +25 градусов. А вечером местами возможен дождь.

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