В ДНР в воскресенье временно остановят работу платежных терминалов самообслуживания

В ЦРБ предупредили клиентов о временных неудобствах. Фото: ЦРБ ДНР

В воскресенье, 23 мая, на территории Донецкой Народной Республики приостановят работу платежные терминалы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального республиканского Банка ДНР.

- С 12 до 15 часов Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы. В указанное время будет приостановлена работа платежных терминалов самообслуживания, системы дистанционного обслуживания «Клиент – банк» и «ЦРБ Онлайн», – говорится в сообщении.

В ЦРБ принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, что на территории городов ДНР установлено более 200 платежных терминалов самообслуживания и 1200 торговых POS-терминалов.

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