За неделю через гуманитарный коридор под Донецком пропустили почти 500 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей и транспорт пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в понедельник и пятницу, 17 и 21 мая, возобновляла пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. По данным Госпогранслужбы Украины линию соприкосновения в обе стороны за два дня пересекли 481 человек и 100 автомобилей.

Так, в сторону Донецка проехали 213 жителей и 41 автомобиль, а 268 человек и 59 машин - в направлении Украины. Также в ДНР проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей Республики привезли почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

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