В ДНР подвели итоги совместных учений по ликвидации возможных кризисных ситуаций

В МЧС отрабатывали действия по разбору завалов и помощи раненым после обстрела шахты. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 22 мая, прошел совместный брифинг замминистра МЧС ДНР Андрея Агаркова, министра транспорта Дмитрия Подлипанова и и.о. министра здравоохранения Александра Оприщенко. На нем руководители ведомств подвели итоги совместных действий по ликвидации кризисных ситуаций в Республике.

Напомним, что по решению Главы ДНР Дениса Пушилина с 17 по 22 мая в Республике проводилась проверка готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае возможных кризисных ситуаций. Были привлечены подразделения МЧС, МВД, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, а также территориальные подсистемы городов и районов.

Тем временем, Глава ДНР отметил, что совместные действия позволили повысить уровень взаимодействия и выучки личного состава.

- Можно с уверенностью сказать, что все министерства и ведомства Республики готовы оперативно прийти на помощь населению в случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций, - сделал вывод Денис Пушилин.

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