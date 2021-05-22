Кому из жителей республик Донбасса с 1 июля повысят украинские пенсии

Пенсионеров в Донецке порадуют очередной прибавкой выплат Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На Украине 1 июля пройдет очередной этап повышения пенсий. Он коснется тех пенсионеров, которые не попали под индексации 2019−2020 годов, и чернобыльцев.

- С 1 июля мы дадим ежемесячную доплату в 100 гривен (260 рублей) к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019—2020 годах, - заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. – Таких у нас пенсионеров полмиллиона.

Также Кабмин рассмотрит постановление о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В Верховную Раду внесли законопроект, в котором предложено на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Также подписан законопроект о повышении в два раза минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев.

Прибавка коснется и десятков тысяч пенсионеров, которые проживают в ДНР и ЛНР. Впрочем, в республиках Донбасса тоже 1 июля повысят выплаты для пожилых людей – на 17 процентов.

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