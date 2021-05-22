В ЛНР за три года средняя зарплата выросла вдвое, а минимальная – в 2,5 раза

После реорганизации угольной отрасли в ЛНР удалось стабилизировать ситуацию с зарплатами шахтеров. Фото: mintop.su

Министр труда и социальной политики Республики Светлана Малахова рассказала, как изменилась заработная плата в ЛНР за последние три года.

- В Республике средняя заработная плата выросла почти в два раза, а минимальная заработная плата – в 2,5 раза. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на территории Республики с 1 января 2021 года в размере 7 883 рубля, - сказала Малахова.

Она уточнила, что размер средней зарплаты в ЛНР сейчас составляет 18 223 рубля.

Тем временем, Правительством принято постановление о повышении с 1 июля 2021 года базовых должностных окладов (тарифных ставок) на 28% всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Прежде всего, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта и других отраслей. Размер первого тарифного разряда составит 10 093 рубля.

Впрочем, ситуация с зарплатами в промышленности не столь радужная – в Республике есть предприятия, где долги не выплачиваются месяцами.

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