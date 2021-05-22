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Общество22 мая 2021 12:47

В ДНР почти 20 тысяч ветеранов получили единоразовую помощь ко Дню Победы

Размеры выплат составляют от 2,3 тысячи до 15 тысяч рублей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Всего выплаты от 2,3 тысячи до 15 тысяч рублей получат более 26 тысячи человек. Фото: МВД ДНР

Всего выплаты от 2,3 тысячи до 15 тысяч рублей получат более 26 тысячи человек. Фото: МВД ДНР

Министерство труда и социальной политики ДНР продолжает выдавать единоразовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Выплачивать деньги начали в конце апреля и продолжат по 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты осуществляются согласно указу Главы ДНР Дениса Пушилина от 26.04.2021 года №105 «О предоставлении единоразовой денежной помощи ко Дню Победы». Размер выплаты, в зависимости от категории получателя, варьируется от 2,3 тысячи до 15 тысяч рублей. Помощь уже получили 19,7 тысячи граждан. А всего выплаты получат более 26 тысячи человек.

Напомним, что единоразовая денежная помощь в размере 15 тысяч рублей выплачивается участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны периода с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и войны с Японией периода с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, имеющим документ, подтверждающий право на льготы и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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