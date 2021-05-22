В Шахтерске получил травму горнорабочий шахты

Горноспасатели пришли на помощь травмированному шахтеру. Фото: МЧС ДНР

В пятницу, 21 мая, на шахте «Шахтерская-Глубокая» предприятия «Торезантрацит» получил травму горняк. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- Горноспасатели 2 ГВГСО из Тореза оказали неотложную медицинскую помощь горнорабочему 1984 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу Шахтерска, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ).

Напомним, что в ДНР последнее до этого случая происшествие с травмами горняков произошло 12 мая в Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая». Там пострадали горнорабочий 1977 года рождения и столяр 1960 года рождения. Их госпитализировали в больницу.

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