Украинские военные выпустили 57 мин и гранат по Донецку и селам на юге ДНР

По ДНР за сутки выпустили 25 мин из минометов калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные пять раз за прошедшие сутки обстреляли ДНР. Было выпущено 57 мин и гранат. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались район «Вольво-центра» и поселок Жабуньки на донецком направлении, села Коминтерново и Новоласпа – на мариупольском.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм и гранатометы.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, – отметили в Республике.

Напомним, что сегодня рано утром ВСУ снова обстреляли окраины Донецка из минометов.

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