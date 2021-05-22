Коронавирус в ЛНР: В школах Республики разрешили празднование последнего звонка

Последний звонок в школах ЛНР отпразднуют при условии строгого выполнения всех противоэпидемических требований. Фото: vk.com/monlnr

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР разрешила празднование на открытом воздухе последнего звонка в школах Республики при условии строгого выполнения всех противоэпидемических требований (масочный режим, социальная дистанция и другое).

Тем временем, в ЛНР за минувшие сутки один житель умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 429 человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4612. За сутки выявлено 30 новых больных коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 4012 человек. За сутки – 7, - говорится в сообщении.

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