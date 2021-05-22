Украинские военные подожгли два дома для обвинения ЛНР в обстрелах

Для «достоверности» видеосюжета подожгли два оставленных жителями дома на окраинах сел Новолуганское и Крымское Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Украинские военные подожгли два дома на подконтрольной им территории при подготовке постановочных репортажей для обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления НМ Республики Иван Филипоненко.

- В зоне ответственности 14-й, 59-й и 92-й бригад работали корреспонденты телеканалов «1+1», ICTV и информационного агентства Associated Press в сопровождении сводного отряда 74-го центра информационно-психологических операций, а также группы спецназа «Запад», – рассказал Филипоненко.

Украинские пропагандисты снимали постановочные сюжеты для обвинения ЛНР в целенаправленных обстрелах с применением зажигательных боеприпасов. И для «достоверности» видеосюжета подожгли два оставленных жителями дома на окраинах сел Новолуганское и Крымское.

Тем временем, ВСУ за минувшие сутки дважды открывали огонь по территории ЛНР из противотанковых гранатометов СПГ-9 и автоматических гранатометов АГС-17, а также стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Логвиново.

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