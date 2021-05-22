Жителей северных окраин Донецка рано утром разбудил мощный минометный обстрел ВСУ

При обстрелах ВСУ используют тяжелые минометы калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 22 мая, рано утром жители северных окраин Донецка снова проснулись от мощного минометного обстрела со стороны ВСУ.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные в 05:40 открыли огонь из минометов по району «Вольво-центру» рядом с донецким аэропортом. Было выпущено 12 мин калибром 120 мм. Стреляли со стороны поселка Пески, где находятся позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В ДНР отметили, что украинская сторона в СЦКК опять проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Напомним, что вчера после 6 часов утра украинские каратели также «начинали свой рабочий день». По району «Вольво-центру» было выпущено 14 мин калибром 120 мм.

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