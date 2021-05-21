Погода в Донецке: 22 мая будет облачно с прояснениями

22 мая знаменуется началом предлетья Фото: Алина Ефименко

Погода в Донецке 22 мая безоблачной будет только утром. День и вечер ожидаются пасмурными, а ночью и вовсе пойдет дождь, который к утру закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +13 до +22 градусов. Ощущаться будет на пару градусов ниже. Скорость воздушных потоков составит 5 – 8 метров в секунду. Также возможны порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столбика.

Народный прогноз погоды. 22 мая почитается память святителя Николая. Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья, которое продлится с 22 мая до 10 июня. На Николу также могут быть дожди с грозами.

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