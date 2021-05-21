Сообщения о минировании крупнейших торговых центров Донецка не подтвердились

Взрывчатка в торговых центрах не обнаружена. Фото: continent.dn.ua

Второй день подряд в администрацию Донецка поступает информация о минировании зданий. На этот раз взрывчатку якобы заложили в трех крупнейших торговых центрах города – ТРЦ «Донецк-Сити», ТРЦ «Золотое кольцо» и ТЦ «Континент». Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ «Донецк-Сити», ТРЦ «Золотое кольцо», ТЦ «Континент». Просьба к жителям соблюдать спокойствие! — говорилось в первом сообщении градоначальника.

В торговые центры сразу же приехали сотрудники спецслужб для проверки. По информации на 18.39 взрывных устройств в зданиях и на близлежащих территориях не обнаружено.

Напомним, 20 мая в администрацию поступило ложное сообщение о минировании здания школы №43 в Киевском районе. Оказалось, что источником информации был подросток, который проживает в этом районе. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса ДНР.

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