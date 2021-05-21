Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотофакты обстрелов Донецка украинскими военными

Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотоотчет об обстрелах Донецка ВСУ. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Вечером 20 мая обстрелам со стороны украинской армии подвергся Петровский район Донецка. В результате повреждено два дома. Об этом свидетельствует фотоотчет Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотоотчет об обстрелах Донецка ВСУ. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

— Для уточнения обстоятельств произошедшего оперативная группа представительства побывала на месте происшествия и зафиксировала последствия обстрела, — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотоотчет об обстрелах Донецка ВСУ. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Осколки боеприпасов повредили кровлю и фасад частных домов. Однако, как сообщают в Представительстве Республики, в ходе обстрела повреждения получили также газовая труда и линия электропередачи. Вследствие чего 35 абонентов частного сектора на время остались без электроэнергии.

Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотоотчет об обстрелах Донецка ВСУ. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Донецк предпринял попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако украинская сторона в очередной раз проигнорировала обращения. Вместо того, чтобы прекратить обстрелы, противник продолжал настаивать на своей невиновности.

Представительство ДНР в СЦКК предоставило фотоотчет об обстрелах Донецка ВСУ. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

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