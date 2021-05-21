В Донбассе боевики ВСУ угробили несколько десятков бронетехники

Техника ломается из-за низкой подготовки экипажей. Фото: штаб ООС

Специалисты Харьковского бронетанкового завода прибыли в Донбасс для ремонта танков и другой бронетехники, которую испортили боевики ВСУ за годы службы. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Поломки техники происходят из-за низкой подготовки механиков - водителей, а также незнания экипажами танков технического устройства военной техники и правил эксплуатации, – пояснил представитель оборонного ведомства.

Только в одной 59-й бригаде специалистам предстоит отремонтировать с десяток единиц техники, в том числе семь танков Т-72. В 14-ой бригаде ВСУ в неисправном состоянии находится еще 16 единиц бронетехники. Наиболее частые виды поломок – перегрев двигателей и повреждения ходовой части.

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