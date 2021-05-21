Первые общеобразовательные учреждения ДНР прошли российскую аккредитацию

Общеобразовательные организации ДНР впервые прошли государственную аккредитацию в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Донецкая гимназия информационных технологий №61 и макеевский лицей №2 «Престиж» стали первыми общеобразовательными учреждениями ДНР, которые прошли российскую государственную аккредитацию. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков.

— Мы продолжаем интеграционный процесс в Российскую Федерацию, и на прошлой неделе две школы получили подтверждение успешного прохождения российской государственной аккредитации. Поздравляю с этим радостным событием, — отметил Кушаков.

Наличие российской аккредитации говорит о том, что обучение в этом учреждении проходит в соответствии с образовательными стандартами Российской Федерации.

Ранее подобную процедуру в ДНР проходили только высшие учебные заведения. Первым аккредитацию среди вузов получил Донецкий национальный медицинский университет им. Горького в 2018 году. На сегодняшний день в процесс также включились еще четыре вуза и одиннадцать организаций среднего профессионального образования.

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