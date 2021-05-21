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Общество21 мая 2021 15:03

В годовщину начала боевых действий в ДНР прозвучат автомобильные и заводские гудки

Акция по случаю первого авианалета ВСУ на Донецк запланирована на 11 часов 26 мая
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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На следующий день после авианалета нацгвардия заняла терминалы Донецкого аэропорта, который получилось отбить только в январе 2015 года

На следующий день после авианалета нацгвардия заняла терминалы Донецкого аэропорта, который получилось отбить только в январе 2015 года

Фото: Нигина БЕРОЕВА

В годовщину начала боевых действий в Донбассе в ДНР прозвучат сирены, автомобильные и заводские гудки. Акция запланирована на 11 часов 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Донецкая Республика».

— Общественное Движение «Донецкая Республика» призывает жителей Республики принять участие в акции и почтить память погибших в этой войне общим нажатием на сигнал автомобиля, сиреной или гудком на предприятии, — говорится в сообщении пресс-службы.

26 мая 2014 года авиация Вооруженных сил Украины атаковала с воздуха территорию донецкого аэропорта имени С.С. Прокофьева. В ходе обстрела погибли несколько десятков человек. В том числе ополченцы, сотрудники аэропорта и мирные жители города. На следующий день противник взял под свой контроль терминалы аэропорта. Отвоевать воздушную гавань защитникам Республики удалось аж в январе 2015 года.

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