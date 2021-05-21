Врачи диагностировали COVID-19 еще у 334 жителей ДНР

В ДНР продолжается вакцинация населения от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав ДНР обновил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали еще у 334 жителей Республики, 168 человек сняли с учета с полным выздоровлением, также зарегистрировано 20 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— За 20 мая проведено 817 исследований, из них выявлено 305 случаев заболевания (37,3%) и у 29 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 12 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 4 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально выявлено 36 815 случаев заболевания, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3702 пациента, выписаны 30 374 человека, летальных случаев 2739. Кроме того, по результатам экстресс-тестов за все время определили 1666 пациентов, ранее переболевшие COVID-19.

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