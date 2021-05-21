В результате украинского обстрела в Донецке повреждено два дома

ВСУ стреляют по жилому сектору (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 20 мая, вооруженные формирования Украины открыли огонь по западу Донецка. Под обстрел попал Петровский район. В результате попадания взрывоопасных предметов – повреждено два частных дома. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- По улице Метеоритная в результате попадания ВОП повреждены кровля и фасад в двух частных домах, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков была перебита воздушная линия электропередачи в поселке шахты «Трудовская».

- Вследствие обстрела поселка шахты «Трудовская» (улицы Медицинская, Ананченко, Кастальского, Метеоритная) перебита воздушный линия электропередачи, - рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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