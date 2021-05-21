Юг ДНР вечером подвергся массированному обстрелу ВСУ

Юг ДНР подвергся массированному обстрелу [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером 20 мая поселок Новоласпа, который находится на юге ДНР, подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. Противник выпустил больше полусотни боеприпасов в одном направлении. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители ДНР в Совместном центре зафиксировали нарушение режима прекращения огня около 22.05 часов. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка. Всего было произведено три выстрела из станкового противотанкового гранатомета и сделано еще 52 выстрела из автоматического станкового гранатомета.

Со своей стороны Донецк постарался прекратить огонь путем задействования координационного механизма. Украинская сторона в СЦКК получила запрос о его применении. Однако обращение было проигнорировано.

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