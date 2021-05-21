На манифест молодежи Донбасса отреагировали в странах Европы

Представители молодежи ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве 15 мая. Фото: пресс-служба «Молодой Республики»

О манифесте молодежи Донбасса написали мировые средства массовой информации, общественные и политические деятели из разных стран мира. В том числе о нем услышали в Германии, Ирландии, Индонезии, Финляндии и Италии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Беречь свою Родину, изучать и хранить историю, уважать традиции, культуру и язык, а также проявлять активную гражданскую позицию и беречь мир на всей Земле – это обращение к молодежи всех стран мира и к каждому молодому человеку в частности. Главное, о чем мы хотели сказать, что мы, молодежь, в ответе за наше счастливое будущее, — отметил руководитель организации Кирилл Макаров.

В числе тех, кто услышал обращение молодежи Донбассу ко всему миру, находится депутат парламента федеральной земли Берлин от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман, независимый политический активист из Ирландии Фра Хьюз, представитель национального студенческого фронта Индонезии, Международная Патриотическая сеть «Mainland» [портал, основанный директором альтернативных СМИ в Финляндии и международных новостных организаций Янусом Путконеном – прим.ред], а также итальянское новостное издание «Contropiano».

Напомним, что 15 мая общественная организация «Молодая Республика» и проект «Молодая Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно также является обращением молодежи Донбасса ко всему миру. В нем упоминается, что молодые люди, проживающие в ЛНР и ДНР, не понаслышке знают о войны, пока остальные знакомы с ней только из учебников по истории и фильмов.

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