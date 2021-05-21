Спектакль Донецкой муздрамы «Ромео и Жанетта» по достоинству оценили в РФ

Триумфальным фестиваль в Тамбове стал для актера Донецкой муздрамы Максима Селиванова. Фото: пресс-служба муздрамы

Спектакль «Ромео и Жанетта» Донецкой муздрамы стал самым титулованным представлением по итогу ХIV Межрегионального театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова, который прходил в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.

— Спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна «Ромео и Жанетта», который по пьесе Жана Ануя поставил режиссер Сергей Бобровский, награжден премией имени Г.Р. Державина «За сохранение традиций театральной школы», — говорится в сообщении.

Однако триумфальным фестиваль стал для одного из актеров Донецкой Муздрамы. Жюри по достоинству оценили игру Максима Селиванова, который исполнял в этом спектакле роль Люсьена.

— Он был удостоен сразу трех наград: премии «За любовь и веру» имени Архиепископа Луки, премии «Признание» имени Н.Х. Рыбакова, а также премии Союза театральных деятелей Российской Федерации «Надежда Союза», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что последняя награда на самом деле является приглашение артиста в Международную летнюю театральную школу для одаренных молодых актеров России. Можно сказать, что это самый масштабный просветительский проект страны в сфере театрального дела. Срок пребывания в учебном заведении – один месяц. Занятия проводятся на базе Союза театральных деятелей Российской Федерации в Звенигороде.

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