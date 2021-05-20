Заместитель комбата ВСУ распродавал продовольственный запас магазинам

В ВСУ снова идут разбирательства. Фото: Штаб ООС

В вооруженных формированиях Украины снова разбирательства из-за воровства. Заместитель командира батальона 59-й бригады по заниженным ценам продавал в магазины консервы и макароны, предназначенные для питания солдат. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Согласно материалам разбирательства, установлено, что заместитель командира батальона по тылу с одобрения комбата организовал преступную схему продажи по заниженным ценам в продуктовые магазины населенного пункта Мироновский консервированной продукции и макаронных изделий, предназначенных для военнослужащих, - сообщил он.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 200 тысяч гривен (около 540 тысяч рублей).

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