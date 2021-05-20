В МГБ ЛНР возбудили уголовное дело в отношении украинской шпионки

Возбуждено уголовное дело: Фото: ВС ЛНР

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- В декабре 2017 года Ризаева ГайдаАдиловна, 1978 года рождения, по заданию СБУ подбирала кандидата на вербовку из числа лиц, включенных в списки подлежащих обмену в рамках Минских договоренностей между Украиной и ЛНР, который впоследствии был склонен к негласному сотрудничеству с иностранной разведкой на материальной основе, - рассказали в МГБ Республики.

В министерстве госбезопасности рассказывают, что впоследствии гражданин ЛНР, завербованный при помощи Ризаевой, согласно приговору Верховного Суда ЛНР в 2021 году признан виновным в совершении преступления – «Госизмена».

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