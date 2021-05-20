ВСУ препятствовали работе ОБСЕ в Троицком и Новозвановке

Украинская армия продолжает препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать Международной миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции сообщили о блокировании киевскими силовиками беспилотных летательных аппаратов наблюдателей.

- Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи сел Троицкое и Новозвановка, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Отмечается, что глушение происходило в зоне ответственности 59-й и 92-й бригад ВСУ.

- Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 19 мая 2021 года, - отметили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила полеты беспилотников дальнего радиуса в Донбассе. БЛА мониторинговой миссии потерпел крушение в районе Константиновки.

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