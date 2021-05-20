Артисты Донецкой филармонии выступят в прифронтовых Саханке и Красноармейском

Артисты филармонии выступят в городах и районах Республики. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Донецкая государственная академическая филармония запустила проект «Променад-концерт», в рамках которого с мая по октябрь артисты ДГАФ будут выступатьв городах и районах Донецкой Народной Республики.

Начальник отдела социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с общественностью министерства культуры ДНР Илья Лазарев сообщил, что первые концерты пройдут в прифронтовых селах Саханка и Красноармейское Новоазовского района. Концерты состоятся в местных дворцах культуры.

- В соответствии с планом работы министерства культуры ДНР 21 мая 2021 года стартует творческий проект «Променад-концерт», целью которого является повышение уровня доступности культурных благ для граждан Республики, - сказал Лазарев.

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