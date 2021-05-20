Пропавшего 9-летнего макеевчанина нашли в другом городе

Мальчик найден в другом городе. Фото: архив семьи Шеховцевых

Пропавшего 9-летнего макеевчанина Сергея Шеховцева нашли в другом городе. Он находился в частном доме Харцызска. Об этом сообщили в социальных сетях, ссылаясь на информацию директора школы №12.

- Он был с другом в частном доме. Его 12-летний товарищ давал ложные показания волонтерам, чтобы их не нашли. Но, слава Богу, люди, которые заметили Сережу, оперативно сообщили по номерам телефонов, которые были в объявлении. С ним все в порядке, - сообщила директор двенадцатой школы.

18 мая в Макеевке объявили о пропаже 9-летнего Сергея Шеховцева. Около четырех часов вечера мальчик отправился в спортивную секцию. Однако на тренировке ребенка не было, на связь перестал выходить.

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