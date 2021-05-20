Военнослужащие ЛНР провели занятия по боевой подготовке

Военнослужащие Республики провели тренировку. Фото: НМ ЛНР

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики провели плановые занятия по боевой подготовке подразделений. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что особое внимание на занятиях уделялось отработке приемов оборонительного боя с применением мотострелковых и танковых подразделений.

В ходе занятий военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразили атаку с воздуха условного противника, - рассказывают в Управлении Народной милиции Республики. - Военнослужащие ЛНР продемонстрировали высокий уровень владения вверенным вооружением и техникой, что на высоком уровне обеспечивает выполнение ими задач по предназначению.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования за сутки дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Под обстрел попали Золотое-5 и Калиново. ВСУ вели огонь из гранатометов.

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