За сутки коронавирус в ДНР выявили у 331 жителя

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 331 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным, проведенных 19 мая, исследований коронавирус в ДНР выявили еще у 331 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 20 мая заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 36 481, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 30 206 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2719 летальных случаев. Лечение продолжают 3556 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили у 19 жителей. За этот же период от Covid-19 вылечились 10 человек.

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