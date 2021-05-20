ВСУ обстреляли Золотое-5 и Калиново в ЛНР

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушали режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново, - сказали в СЦКК.

Отмечается, что огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Ранее сообщалось, что утром 20 мая вооруженные формирования Украины окрыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попало село Спартак. В Представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что было произведено три выстрела из гранатомета СПГ, и выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР оказали помощь семьям, пострадавшим от украинской агрессии

В прифронтовые поселки и города волонтеры доставили продукты питания и медикаменты (подробности)