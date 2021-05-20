Уром 20 мая украинская армия обстреляла пригород Донецка

ВСУ обстреляли пригород Донецка. Фото: Штаб ООС

Утром 20 мая вооруженные формирования Украины окрыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попало село Спартак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Противник открывал огонь в 05.03 и 05.17 утра, - сказали в СЦКК.

В Представительстве рассказали, что в первом случае было произведено три выстрела из гранатомета СПГ, а во втором – выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра.

- В обоих случаях огонь велся с позиций, расположенных в подконтрольной Киеву Авдеевке, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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