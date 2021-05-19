Погода в Донецке: завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла

К концу недели по всей территории ДНР должна установиться сухая погода Фото: Алина Ефименко

С самого утра небо в столице Донецкой Народной Республики будет затянуто облаками. Ночью пройдет сильный дождь, но ближе к утру он стихнет. Весь остальной день пройдет без осадков.

Температура утром составит 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до максимальных 20-21 градусов по Цельсию.

Ветер юго-западный, с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-742 мм ртутного столба.

Напомним, синоптики прогнозировали в первой половине недели небольшие дожди с грозами. К концу недели по всей территории ДНР должна установиться более сухая погода.

- Ожидаются кратковременные дожди с вероятными грозами. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем 16-21 градус. Вторая половина недели пройдет без существенных осадков, температура воздуха ночью будет 12-17 градусов тепла, днем 22-27 градусов, - сообщили в МЧС Республики.

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