В ДНР заработала программа микрокредитования

Государство окажет помощь начинающим предпринимателям
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики приступил к выдаче кредитов представителям малого и среднего бизнеса. На данный момент уже заключены три договора. Об этом сообщили в пресс-службе банковского учреждения.
- Кредитный комитет банка согласовал выдачу еще одного кредита предпринимателю ДНР. Это уже 3-й по счету кредит, который был утвержден комитетом по программе микрокредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Республике, - рассказали в Центробанке.
Уточняется, что первый кредитный договор был подписан 29 апреля с предпринимателем, занимающимся торговлей товарами хозяйственного назначения и строительными материалами.
Напомним, вначале этого года Центральный республиканский банк утвердил программу микрокредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на условиях «Банковского продукта «Овердрафт». С февраля в ЦРБ ведется прием заявок на получение микрокредитов.
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