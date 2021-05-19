Украинские военные продолжают препятствовать работе ОБСЕ

Миссия ОБСЕ работает в Донбассе с 2014 года. Фото: osce.org

Киевские военные продолжают препятствовать работе представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, выводя из строя их беспилотники. За минувшие сутки сигнал летательных аппаратов принудительно глушился в районах 5 населенных пунктов, подконтрольных Украине. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- С целью воспрепятствовать обнаружению запрещенного вооружения 10-ой и 128-ой бригад ВСУ применялись станции радиоподавления каналов управления и навигации БЛА «Буковель-АД» из состава мобильных групп 20-ой и 305-ой отдельных батальонов РЭБ в окрестностях населенных пунктов Зайцево, Степановка, Клиновое, Водяное и Широкино, - рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что из-за частых помех сигналу, создаваемых беспилотникам миссии на украинской стороне, наблюдатели ОБСЕ были вынуждены приостановить полеты беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия на территории Донбасса.

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