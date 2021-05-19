Коронавирус в ЛНР: болезнь унесла жизни еще 3 жителей

С начала пандемии медики зарегистрировали 427 летальных исходов протекания болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике сообщили еще о 3 случаях смерти пациентов, больных коронавирусом. Последние данные по заболеваемости COVID-19 озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- С начала пандемии медики зарегистрировали 427 летальных исходов протекания болезни, - рассказали в ведомстве.

Всего количество заразившихся этой инфекцией на данный момент превышает в ЛНР 4,5 тысячи человек.

- По состоянию на 19 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Республики - 4 533, - добавили в Минздраве.

При этом уточнили, что полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3 980 жителей.

Напомним, сегодня свой профессиональный праздник в Луганской Народной Республике отмечают работники бюро судебно-медицинской экспертизы и фармацевтической отрасли. С самого утра в их адрес поступают поздравления от первых лиц ЛНР.

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