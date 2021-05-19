Коронавирус в ДНР: Медики сообщили о 289 случаях заболевания

В лаборатории провели еще 906 исследований Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике были выявлены 289 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели еще 906 исследований, из них обнаружили 240 случаев заболевания, а у 49 пациентов диагноз «COVID-19» они установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что за это же время с учета были сняты после выздоровления 114 пациентов. Еще 23 человека не смогли справиться с болезнью и умерли. Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов врачи выявили 48 человек, которые уже переболели COVID-19 раньше.

Таким образом, за все время пандемии в Республике медики подтвердили 36 150 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Из них продолжают лечиться 3 441 человек, выписаны из больниц 30 010 выздоровевших пациентов, а в 2 699 случаях болезнь привела к летальному исходу.

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