Полсотни снарядов: за сутки ДНР обстреляли несколько раз, погиб военный

Днем ранее украинская армия 4 раза открывала огонь в направлении ДНР. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки киевские войска несколько раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории ДНР полсотни снарядов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 5 раз, количество примененных ими боеприпасов - 50 единиц, - рассказали наблюдатели.

Сообщается, что в зону обстрелов попали окрестности поселка шахты «Трудовская» и «Вольво-центра» на окраинах Донецка, села Яковлевка около Ясиноватой и поселков Зайцево и Южное под Горловкой. Украинские военные вели огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов столицы погиб военнослужащий ДНР.

- 18 мая вследствие обстрела ВСУ по Донецку («Вольво-Центр») погиб военнослужащий Народной милиции Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - добавили в СЦКК.

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